“Hai mentito…” | svelata l’uscita di scena di Andrea Nicole da Uomini e Donne?

Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne si vociferava della scelta di Andrea Nicole. Secondo i rumor la tronista avrebbe scelto Ciprian invece che Alessandro, ma si è trattato di una scelta "fuori dagli schemi" per il programma, e i protagonisti spiegano il perché. Durante l'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Andrea Nicole è entrata in studio insieme a Ciprian, uno dei suoi corteggiatori, e ha raccontato al pubblico e a Maria cosa fosse successo nelle ore precedenti. LEGGI ANCHE => Com'era Andrea Nicole prima della transizione? La rivelazione della tronista di Uomini e Donne Ciprian ha fatto una sorpresa ad Andrea Nicole e si è presentato ...

