“Ha mancato di rispetto alla Regina”: l’attacco di Donald Trump a Meghan. E su Harry… (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex-Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato senza mezzi termini che Meghan Markle ha mancato di rispetto alla Regina Elisabetta ed è stata irrispettosa nei confronti degli altri membri della Famiglia Reale. Ma l’ex-Presidente non si è fermato solamente a Meghan, spingendosi a parlare persino di Harry (che non è suo connazionale, a differenza della Markle). Leggi anche -> Harry e Meghan ancora innamoratissimi ma tra i due è sorto un problema: la rivelazione di un’esperta Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Nigel Farage, ha affermato che Harry è stato “terribilmente usato” e che un giorno “rimpiangerà” il modo in cui il suo rapporto con la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex-Presidente degli Stati Uniti,, ha affermato senza mezzi termini cheMarkle hadiElisabetta ed è stata irsa nei confronti degli altri membri della Famiglia Reale. Ma l’ex-Presidente non si è fermato solamente a, spingendosi a parlare persino di Harry (che non è suo connazionale, a differenza della Markle). Leggi anche -> Harry eancora innamoratissimi ma tra i due è sorto un problema: la rivelazione di un’esperta, in un’intervista rilasciata a Nigel Farage, ha affermato che Harry è stato “terribilmente usato” e che un giorno “rimpiangerà” il modo in cui il suo rapporto con la ...

Advertising

yaacovtolstoj : dipende da come esprimi il tuo parere ci sono modi e modi e tu stai usando un tono passivo aggressivo che ti potres… - kdaevescopami : non solo quel verme ha molestato la giornalista ma ha amche mancato di rispetto alla sua compagna e questa ha pure… - VanityFairIt : L'ex presidente americano, intervistato da Nigel Farage, ha attaccato ancora la duchessa: «Sta manipolando il princ… - m4rtinellus : @miricordavilmar il rispetto non lo manchi di nessuno ora, ma non l’avresti mancato a nessun l’altro se fossi stata… - peppallero : “..se ti ho fatto sentire mancato di rispetto..” #UominieDonne #uominiedonne -