Guillermo Del Toro: "Vorrei girare Alle montagne della follia per Netflix, ma voglio renderlo più strano"

Guillermo Del Toro è recentemente tornato a parlare di Alle montagne della follia, la sua pellicola mai realizzata che a quanto pare potrebbe avere un futuro su Netflix. Alle montagne della follia di Guillermo Del Toro è uno dei film mai realizzati più famosi nella storia di Hollywood: l'adattamento del libro di H.P. Lovecraft, con un budget di 150 milioni di dollari, Tom Cruise come protagonista e James Cameron come produttore, stava per essere realizzato quando all'improvviso la Universal decise di abbandonare il progetto. Come accade sovente negli ultimi anni, sembra che Netflix abbia deciso di cambiare il corso degli eventi, ancora una volta.

