Gualtieri firma ordinanza, obbligo mascherine a Roma in zone affollate (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Stiamo per firmare l’ordinanza. Abbiamo appena partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino ma bisogna anche rafforzare l’uso delle mascherine all’aperto in tutti i luoghi affollati. Disponiamo l’obbligo di mascherina in tutte le zone già individuate dalla Questura in cui ci sono delle misure di contingentamento, ma anche in tutte le zone in cui ci siano affollamenti e non si possa garantire il distanziamento”. Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Tgr Lazio. “Chiediamo a tutte le Romane e i Romani di aiutarci”, “se poi vedremo che non ci sarà un risultato adeguato, lavoreremo anche ad un’ordinanza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Stiamo perre l’. Abbiamo appena partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si vaccinino ma bisogna anche rafforzare l’uso delleall’aperto in tutti i luoghi affollati. Disponiamo l’di mascherina in tutte legià individuate dalla Questura in cui ci sono delle misure di contingentamento, ma anche in tutte lein cui ci siano affollamenti e non si possa garantire il distanziamento”. Lo annuncia il sindaco diRobertoal Tgr Lazio. “Chiediamo a tutte lene e ini di aiutarci”, “se poi vedremo che non ci sarà un risultato adeguato, lavoreremo anche ad un’...

