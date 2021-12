Guai per il Napoli, porta a casa tre infortuni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si chiude con un pareggio e con tre infortuni la gara del Napoli contro il Sassuolo. Prima il capitano Lorenzo Insigne, non rientrato all’inizio della ripresa che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio e così nel secondo tempo è subentrato Elmas. Gli azzurri nel corso della ripresa perdono anche Fabian Ruiz, autore del primo gol del Napoli. Al 65? lo spagnolo si è accasciato a terra per un problema inguinale ed è stato prontamente sostituito da Politano Ultimo in ordine, lascia il terreno di gioco anche Koulibaly. Il difensore azzurro si ferma all’80esimo chiedendo il cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. In campo Juan Jesus L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si chiude con un pareggio e con trela gara delcontro il Sassuolo. Prima il capitano Lorenzo Insigne, non rientrato all’inizio della ripresa che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio e così nel secondo tempo è subentrato Elmas. Gli azzurri nel corso della ripresa perdono anche Fabian Ruiz, autore del primo gol del. Al 65? lo spagnolo si è accasciato a terra per un problema inguinale ed è stato prontamente sostituito da Politano Ultimo in ordine, lascia il terreno di gioco anche Koulibaly. Il difensore azzurro si ferma all’80esimo chiedendo il cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. In campo Juan Jesus L'articolo ilsta.

Advertising

fattoquotidiano : ANCORA GUAI PER DENIS VERDINI | L’ex senatore condannato a restituire i fondi per i suoi giornali [di Vincenzo Bisb… - NicolaPorro : ?? Si prospettano mesi molto duri per le nostre tasche, ecco cosa sta succedendo?? - carlolaudisa : La #Juve e l’incubo plusvalenze. Non solo i conti in rosso, ora anche l’accusa di falso in bilancio per i vertici b… - Alexct9 : RT @OrtigiaP: Il vaccino non funziona con le varianti..BOOM!lo dice il CEO di #Moderna e viene lapidato. Guai a far notare l'ovvio, la narr… - daniele19921 : RT @OrtigiaP: Il vaccino non funziona con le varianti..BOOM!lo dice il CEO di #Moderna e viene lapidato. Guai a far notare l'ovvio, la narr… -