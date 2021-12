Greta Beccaglia, Giulia Talia e l’inclusività: dalle reazioni capisco che le cose stanno cambiando (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ricordate questa estate, durante le Olimpiadi? Diversi giornali pubblicavano storie dell’atleta che parlava della sua omosessualità, che dedicava la medaglia alla propria compagna lesbica (come Lucilla Boari) o di cui si riportavano frammenti importanti della sua esistenza, come il caso di Laurel Hubbard, prima atleta transgender ai giochi di Tokyo. I commenti a tutti questi articoli erano, in buona misura di apertura e di curiosità. È evidente che quando hai sentito parlare di omosessualità e transgenderismo come peccati o aberrazioni, realizzare che non ci troviamo di fronte a creature mostruose non solo è rassicurante, ma anche liberatorio. Ci libera, infatti, da una secolare coltre di preconcetti e odio sociale. Per questa ragione i coming out sono sempre qualcosa di positivo. Aiutano a demolire pregiudizi atavici. Dall’altra parte abbiamo potuto leggere anche diversi commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ricordate questa estate, durante le Olimpiadi? Diversi giornali pubblicavano storie dell’atleta che parlava della sua omosessualità, che dedicava la medaglia alla propria compagna lesbica (come Lucilla Boari) o di cui si riportavano frammenti importanti della sua esistenza, come il caso di Laurel Hubbard, prima atleta transgender ai giochi di Tokyo. I commenti a tutti questi articoli erano, in buona misura di apertura e di curiosità. È evidente che quando hai sentito parlare di omosessualità e transgenderismo come peccati o aberrazioni, realizzare che non ci troviamo di fronte a creature mostruose non solo è rassicurante, ma anche liberatorio. Ci libera, infatti, da una secolare coltre di preconcetti e odio sociale. Per questa ragione i coming out sono sempre qualcosa di positivo. Aiutano a demolire pregiudizi atavici. Dall’altra parte abbiamo potuto leggere anche diversi commenti ...

