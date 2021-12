Green pass obbligatorio nei posti di lavoro dal 15 ottobre: tutte le regole negli uffici (Di giovedì 2 dicembre 2021) Entrerà in vigore il 15 ottobre il nuovo DPCM firmato e adottato dal premier Draghi contenente le linee guida relative all’obbligo del Green pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Assenza ingiustificata per chi non avrà il Green pass, no al licenziamento: “I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. Il controllo del Green pass è a carico del datore di lavoro e potrà essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Entrerà in vigore il 15il nuovo DPCM firmato e adottato dal premier Draghi contenente le linee guida relative all’obbligo delda parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Assenza ingiustificata per chi non avrà il, no al licenziamento: “I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. Il controllo delè a carico del datore die potrà essere ...

