Grande Fratello Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù volano parolacce e insulti: «Il bacino? Battute del c****» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù va sempre peggio. La ragazza mostra le sue gelosie e insicurezze e il nuotatore appare esasperato. In un battibecco sorto questa mattina, non appena i concorrenti della casa più spiata d'Italia si sono svegliati, sono volati insulti e parolacce. Già da tempo il ragazzo non riesce più a trattenersi e la tensione è alle stelle. Bortuzzo ha letteralmente sbottato contro la coinquilina dopo che questa gli ha fatto notare di non aver ricevuto il bacino del buongiorno. «A Sophie sì e a me no. È una battuta». ha detto la principessa. Non è la prima volta che la ragazza si lamenta per il comportamento di Manuel. All'inizio i due erano molto vicini, ma la situazione è ...

