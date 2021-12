Grande Fratello Vip: il pubblico contro il trio Alex-Delia-Soleil (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grande Fratello Vip: il pubblico non ci sta e non crede alla pantomima del trio Alex-Soleil e Delia. Ecco perché Delia Duran tace in queste ore dopo aver visto e sentito le parole rivolte a Soleil Sorge da parte del marito Alex. Un silenzio che fa immaginare tanto dolore per la donna bersagliata tra i commenti di Instagram. Commenti tipo: “pagliacci” o ancora: “le corna stanno bene su tutto”. Ma perché questi commenti? Per comprendere le parole degli utenti bisogna fare un passo indietro e tornare al Grande Fratello Vip di sabato, quando Alex e Soleil si sono scambiati un bacio appassionato dentro la casa di Cinecittà durante la messa in scena della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021)Vip: ilnon ci sta e non crede alla pantomima del. Ecco perchéDuran tace in queste ore dopo aver visto e sentito le parole rivolte aSorge da parte del marito. Un silenzio che fa immaginare tanto dolore per la donna bersagliata tra i commenti di Instagram. Commenti tipo: “pagliacci” o ancora: “le corna stanno bene su tutto”. Ma perché questi commenti? Per comprendere le parole degli utenti bisogna fare un passo indietro e tornare alVip di sabato, quandosi sono scambiati un bacio appassionato dentro la casa di Cinecittà durante la messa in scena della ...

