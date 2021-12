Gli UFO volano vicino ai vulcani: avvistamenti vicino al Vesuvio. Perchè monitorano il vulcano? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Vesuvio è uno dei vulcani italiani tenuto sotto stretto controllo praticamente da sempre. Questo perché, seppur dormiente da circa 77 anni, è un vulcano attivo e potenzialmente molto pericoloso. ??LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreran??no sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ In questi mesi si sono succeduti diversi avvistamenti di oggetti non identificati proprio attorno alla sommità del vulcano. Sia nel periodo estivo (agosto) che a ottobre. Si tratta di oggetti con una forma poco definita, spesso di colore bianco e praticamente impossibili da identificare con precisione. Il sospetto, e la motivazione più plausibile, è che ci siano in corso diversi studi che interessano il Vesuvio che possano prevedere eventuali ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilè uno deiitaliani tenuto sotto stretto controllo praticamente da sempre. Questo perché, seppur dormiente da circa 77 anni, è unattivo e potenzialmente molto pericoloso. ??LEGGI ANCHE:– ‘Alieni di 2 metri atterreran??no sulla Terra’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’ In questi mesi si sono succeduti diversidi oggetti non identificati proprio attorno alla sommità del. Sia nel periodo estivo (agosto) che a ottobre. Si tratta di oggetti con una forma poco definita, spesso di colore bianco e praticamente impossibili da identificare con precisione. Il sospetto, e la motivazione più plausibile, è che ci siano in corso diversi studi che interessano ilche possano prevedere eventuali ...

