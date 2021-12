Gkn, due manifestazioni di interesse per lo stabilimento fiorentino. Domani tavolo azienda – sindacati al Mise (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sarebbero due le manifestazioni di interesse più promettenti per la reindustrializzazione dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio: una per produrre macchinari per l’industria farmaceutica, l’altra per produrre componenti per energie rinnovabili. Lo ha comunicato a istituzioni e sindacati, secondo quanto si apprende, l’advisor nominato da Gkn, l’imprenditore Francesco Borgomeo, il quale si sarebbe detto disponibile a rilevare l’azienda per poi cercare altri soggetti. Borgomeo sta partecipando a un incontro informativo con sindacati e istituzioni. Lunedì scorso la multinazionale controllata dal fondo britannico Melrose ha inviato una lettera ai 422 dipendenti per provare a riavviare la procedura di licenziamento collettivo nello stabilimento toscano. Lo scorso settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sarebbero due ledipiù promettenti per la reindustrializzazione delloGkn di Campi Bisenzio: una per produrre macchinari per l’industria farmaceutica, l’altra per produrre componenti per energie rinnovabili. Lo ha comunicato a istituzioni e, secondo quanto si apprende, l’advisor nominato da Gkn, l’imprenditore Francesco Borgomeo, il quale si sarebbe detto disponibile a rilevare l’per poi cercare altri soggetti. Borgomeo sta partecipando a un incontro informativo cone istituzioni. Lunedì scorso la multinazionale controllata dal fondo britannico Melrose ha inviato una lettera ai 422 dipendenti per provare a riavviare la procedura di licenziamento collettivo nellotoscano. Lo scorso settembre ...

Advertising

thelondonboys47 : RT @serebellardinel: #Gkn, la multinazionale riparte con la procedura di licenziamento collettivo!!! - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #GKN Gkn, in corso incontro in videoconferenza con advisor. Secondo fonti sindacali, Francesco Borgomeo avrebbe convinto… - TgrRaiToscana : #GKN Gkn, in corso incontro in videoconferenza con advisor. Secondo fonti sindacali, Francesco Borgomeo avrebbe con… - jouissance17 : RT @CominciaAdesso: Che la partita non si giocasse nelle aule dei tribunali si sapeva. Che adesso cambia fase invece sono gli operai #GKN a… - G_ianluc_a : RT @fattoquotidiano: Gkn, la multinazionale riparte con la procedura di licenziamento collettivo. Due mesi fa lo stop del Tribunale del lav… -