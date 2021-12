Giurisprudenza americana spiegata da Andrea Ceccobelli | dove la libertà Ha un costo troppo alto

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Common LawGli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi del Commonwealth sono eredi della tradizione giuridica di common law del diritto inglese. Alcune pratiche tradizionalmente consentite dalla common law inglese sono state specificamente vietate dalla Costituzione, come i mandati di perquisizione generali. In quanto tribunali di common law, i tribunali statunitensi hanno ereditato il principio dello stare decisis. I giudici americani, come altrove i giudici di common law, non solo applicano la legge, ma la fanno anche. Le loro decisioni nei casi precedenti sono diventate il precedente per decisioni in casi futuri. La sostanza effettiva del diritto inglese è stata formalmente ricevuta negli Stati Uniti in diversi modi. In primo luogo, tutti gli stati degli Stati Uniti ad eccezione della Louisiana hanno emanato “statuti di accoglienza” che generalmente ...