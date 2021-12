Giuntoli: «Non pensiamo al rinnovo di Mertens. Ibrahimovic al Napoli…» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SERIE A- «Sarò ripetitivo, ma dobbiamo pensare gara dopo gara, anche dovessimo vincere oggi sarebbe importante ma sarebbe solo una tappa del percorso».rinnovo DI Mertens – «In questo momento parlare di rinnovi è prematuro dobbiamo aspettare la fine dell’anno, parliamo di un ragazzo straordinario che ha dato tanto, ma in questo momento deve pensare al campo».Ibrahimovic AL NAPOLI – «Non lo so, con i se e con i ma non si va lontano, ci fu una trattativa ma decidemmo di cambiare la guida tecnica e cambiarono le cose, siamo contenti di chi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SERIE A- «Sarò ripetitivo, ma dobbiamo pensare gara dopo gara, anche dovessimo vincere oggi sarebbe importante ma sarebbe solo una tappa del percorso».DI– «In questo momento parlare di rinnovi è prematuro dobbiamo aspettare la fine dell’anno, parliamo di un ragazzo straordinario che ha dato tanto, ma in questo momento deve pensare al campo».AL NAPOLI – «Non lo so, con i se e con i ma non si va lontano, ci fu una trattativa ma decidemmo di cambiare la guida tecnica e cambiarono le cose, siamo contenti di chi ...

