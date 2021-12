Giornata mondiale contro l’Aids: sono 300mila i bambini contagiati nel 2020 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La prima Giornata mondiale contro l’Aids venne celebrata il 1° dicembre del 1988, da quell’anno in poi, l’informazione preventiva sull’HIV esplose in ogni angolo del globo. sono passati 40 anni dalle prime manifestazioni della malattia e i cambiamenti sono stati epocali anche se ancora non sono stati sufficienti a vincere la guerra. L’Unicef ha stimato che sono 300mila i bambini contagiati dal virus dell’HIV solo nel 2020. Cosa si sta facendo per sconfiggere questa malattia? Ecco i punti salienti e gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 secondo l’Unicef. Giornata mondiale contro l’Aids: 300mila ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La primavenne celebrata il 1° dicembre del 1988, da quell’anno in poi, l’informazione preventiva sull’HIV esplose in ogni angolo del globo.passati 40 anni dalle prime manifestazioni della malattia e i cambiamentistati epocali anche se ancora nonstati sufficienti a vincere la guerra. L’Unicef ha stimato chedal virus dell’HIV solo nel. Cosa si sta facendo per sconfiggere questa malattia? Ecco i punti salienti e gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 secondo l’Unicef....

Advertising

istsupsan : ???Il Primo Dicembre è Giornata Mondiale di lotta contro l’#AIDS ??Telefono Verde AIDS e IST – ISS 800 861061 opera… - robersperanza : Oggi è la Giornata Mondiale contro l'Aids. In 40 anni molti passi avanti sono stati fatti nella ricerca e nelle cu… - Agenzia_Ansa : Per l'Aids sono morte, in Italia, 45 mila persone in 40 anni. Per la giornata mondiale della lotta all'Hiv, tre gen… - TgRaiBasilicata : #Aids, la pandemia ha rallentato le diagnosi. In #Basilicata sei nuovi casi con infezione da HIV. Il tempo un fatt… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Oggi, #1dicembre, è la giornata mondiale contro l'Aids, ma tutto l’anno dobbiamo tenere alta la guardia contro questa terr… -