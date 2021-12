Giornata Mondiale contro l’AIDS: perché non si può abbassare la guardia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È il 1981 quando i Centers for Disease control and Prevention (Cdc di Atlanta) segnalano sul loro bollettino epidemiologico, il Morbidity and Mortality Weekly Report, una diffusione improvvisa (e apparentemente inspiegabile) di casi di polmonite da Pneumocystis carinii in giovani omosessuali. In seguito saranno segnalati ai Cdc nuovi casi di pazienti che soffrono di un raro tumore dei vasi sanguigni. Questi dati creano la consapevolezza della nascita di una nuova e devastante malattia che dopo anni sarà indentifica come AIDS. Quando inizia la lotta all’AIDS Nel primo periodo la malattia non assume un nome specifico, ma sulle principali testate iniziano a brulicare definizioni come: “gay compromise sindrome”, “immunodeficienza gay-correlata (Grid)”, “cancro dei gay”. Solo nel corso di un congresso promosso dalla Food and Drug Administration (Fda), viene ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È il 1981 quando i Centers for Diseasel and Prevention (Cdc di Atlanta) segnalano sul loro bollettino epidemiologico, il Morbidity and Mortality Weekly Report, una diffusione improvvisa (e apparentemente inspiegabile) di casi di polmonite da Pneumocystis carinii in giovani omosessuali. In seguito saranno segnalati ai Cdc nuovi casi di pazienti che soffrono di un raro tumore dei vasi sanguigni. Questi dati creano la consapevolezza della nascita di una nuova e devastante malattia che dopo anni sarà indentifica come AIDS. Quando inizia la lotta alNel primo periodo la malattia non assume un nome specifico, ma sulle principali testate iniziano a brulicare definizioni come: “gay compromise sindrome”, “immunodeficienza gay-correlata (Grid)”, “cancro dei gay”. Solo nel corso di un congresso promosso dalla Food and Drug Administration (Fda), viene ...

