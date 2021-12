Giornata mondiale contro l'AIDS: 5 star che hanno contratto l'HIV (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CHARLIE SHEEN Ha sconvolto il mondo di Hollywood la confessione di Charlie Sheen, che nel 2015 dichiarò in diretta ai microfoni dello show americano 'Today' di essere sieropositivo. L'attore ha ... Leggi su diregiovani (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CHARLIE SHEEN Ha sconvolto il mondo di Hollywood la confessione di Charlie Sheen, che nel 2015 dichiarò in diretta ai microfoni dello show americano 'Today' di essere sieropositivo. L'attore ha ...

Advertising

istsupsan : ???Il Primo Dicembre è Giornata Mondiale di lotta contro l’#AIDS ??Telefono Verde AIDS e IST – ISS 800 861061 opera… - robersperanza : Oggi è la Giornata Mondiale contro l'Aids. In 40 anni molti passi avanti sono stati fatti nella ricerca e nelle cu… - fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’Aids, in 40 anni 35 milioni di vittime nel mondo e oltre 45mila in Italia. “Preoccupa il… - Panf57 : RT @msdsalute: MSD Italia si illumina per celebrare la Giornata Mondiale dell' HIV/AIDS: informati, parlane, fermalo per donare alle genera… - PeterCiaccio1 : RT @RosariaIardino: In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS voglio ricordare che la battaglia non è finita. E' tanto necessario… -