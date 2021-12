Giornata Mondiale anti - Aids, campagna Fallo con tutti di Control (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Italia c'è ancora tanta disinformazione e impreparazione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Il primo dicembre ricorre la Giornata Mondiale contro l'Aids; a 40 anni dalla diffusione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Italia c'è ancora tanta disinformazione e impreparazione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Il primo dicembre ricorre lacontro l'; a 40 anni dalla diffusione ...

Advertising

robersperanza : Oggi è la Giornata Mondiale contro l'Aids. In 40 anni molti passi avanti sono stati fatti nella ricerca e nelle cu… - lauraboldrini : Il #1Dicembre è la Giornata Mondiale contro l’#AIDS. A 40 anni dai primi casi sono stati fatti passi avanti impor… - istsupsan : ???Il Primo Dicembre è Giornata Mondiale di lotta contro l’#AIDS ??Telefono Verde AIDS e IST – ISS 800 861061 opera… - Beatric09656317 : RT @RosariaIardino: In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS voglio ricordare che la battaglia non è finita. E' tanto necessario… - thecoolmauri : RT @RadioQuar: In occasione della Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, abbiamo voluto dedicare uno spazio di 2 h all'ascolto di un… -