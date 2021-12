Giorgia Rossi sulle molestie a Greta Beccaglia: “Al posto suo avrei dato a quell’animale un colpo ben assestato dove può fare molto male. E mi sono spiegata” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Come avrei reagito se fossi stata al posto di Greta Beccaglia? L’avrei fatto finire non so dove, quell’animale. Reazione fisica, violenta. Un colpo ben assestato, magari col microfono, dove può fare molto male. E mi sono spiegata, credo”. A dirlo è Giorgia Rossi, la giornalista volto di Dazn, che ha commentato il deplorevole episodio avvenuto sabato sera fuori dallo stadio di Empoli alla collega Greta Beccaglia, molestata mentre era in diretta con Toscana Tv da un tifoso. “All’ignoranza e all’imbecillità non c’è mai fine. È triste, avvilente, che una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Comereagito se fossi stata aldi? L’fatto finire non so. Reazione fisica, violenta. Unben, magari col microfono,può. E mi, credo”. A dirlo è, la giornalista volto di Dazn, che ha commentato il deplorevole episodio avvenuto sabato sera fuori dallo stadio di Empoli alla collega, molestata mentre era in diretta con Toscana Tv da un tifoso. “All’ignoranza e all’imbecillità non c’è mai fine. È triste, avvilente, che una ...

