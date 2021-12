(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un passatempo facile ed economico per trascorrere in famiglia i pomeriggi freddi e dare sfogo al proprio estro ed alla voglia di un periodo di festa all'insegna della semplicità : ecco come realizzare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghirlande natalizie

: per decorare la casa bastano fantasia e creatività Budget ridotto ai minimi termini e fantasia senza limiti : questi gli elementi necessari per realizzare le...... I clienti hanno acquistato più decorazionirispetto allo scorso anno, con un aumento degli acquisti di prodotti comee luci . (nessuna informazione percentuale, quindi ...Non serve grande manualità per ottenere grandi risultati ed è divertente il bricolage in compagnia dei più piccoli o con i nonni ...Eventi, musica e un concorso fotografico per tutto dicembre Il sindaco di Tempio: un po’ di calore in un clima di fragilità ...