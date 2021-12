GFVip, Soleil Sorgé e Delia Duran si conoscevano già? Arriva la segnalazione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorgé e Delia Duran ormai non convince più i telespettatori. O forse, non li hanno mai convinti. Troppa carne al fuoco, troppe cose che non quadrano, sta di fatto che Signorini ne parla continuamente Durante le dirette del GFVip. Ad oggi, però, un nuovo retroscena si è abbattuto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il triangolo amoroso tra Alex Belli,ormai non convince più i telespettatori. O forse, non li hanno mai convinti. Troppa carne al fuoco, troppe cose che non quadrano, sta di fatto che Signorini ne parla continuamentete le dirette del. Ad oggi, però, un nuovo retroscena si è abbattuto L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che a salvarsi sono Soleil e Carmen! #GFVIP - GrandeFratello : Arriva la dichiarazione di Alex: 'Mi sono innamorato di te...'?? #GFVIP - GrandeFratello : Metti Francesca e Soleil al timone di #GFGAMENIGHT e le aspettative per questa sera sono già altissime ???? ?? Con du… - SoleilAccount : RT @seisicura: Sono stati massacrati: Soleil: per “urlate come scimmie”,e per la metafora sugli scarafaggi. Nicola per “vai da chi ti tratt… - emxslm1 : RT @alexiss356: Un plot twist pazzesco sarebbe che Delia, avendo sentito le parole di Alex dette a Soleil stanotte sul suo conto (conti cor… -