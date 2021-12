GFVip, la svolta di Alex Belli che si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) svolta al Grande Fratello Vip dove Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge. Dopo la diretta, durante la notte, Alex Belli e Soleil Sorge si Sono ritrovati in sauna per parlare in privato e l’attore ha confessato i suoi sentimenti alla coinquilina. GFVip, Alex Belli che si dichiara a Soleil Sorge Dopo la diretta Alex Belli e Soleil Sorge si Sono confrontati sulla situazione che si è venuta a creare fra di loro e l’attore ha confessato i suoi sentimenti: «Il problema – ha fatto sapere Belli – ce ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021)al Grande Fratello Vip dovesi èto a. Dopo la diretta, durante la notte,siritrovati in sauna per parlare in privato e l’attore ha confessato i suoi sentimenti alla coinquilina.che siDopo la direttasiconfrontati sulla situazione che si è venuta a creare fra di loro e l’attore ha confessato i suoi sentimenti: «Il problema – ha fatto sapere– ce ...

Advertising

GiuliaRi02 : Amo questa svolta tra sole e sophie #gfvip - dustofscars : Bene visto che Sole va a dormire e il live sarà piatto, forse Giacomo svolta la serata speriamo, vedo altro #gfvip - Gianluca_2019SR : Rivoglio Federica Rosatelli al GF. Lei si che creerebbe dinamiche. Sarebbe la svolta di quest'anno. #gfvip - PozzuTu : Ma voi non capite un cazzo...l'ammore tra sti due è palpabile, mi arriva tutta la tensione artistica e scenografica… - SStafly : rimaniamo in amicizia artistica. .. sicuramente ci sarà una mega svolta al loro rapporto. È sempre cosi. Obviously. #gfvip -