GFVip, ‘idiota’: scoppia la lite tra Lulù e Maria Monsè. Cosa è accaduto dopo cena (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non c’è pace per Lulù Selassié all’interno della Casa del GFVip: dopo l’ultima drammatica puntata in diretta, in cui ha accusato un attacco di panico e messo in scena uno spettacolo poco gradito, in casa si è accesa una lite con Maria Monsè. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Lulù con il cuore rotto per quella frase di Manuel: Cosa è successo dopo la puntata Tutto è cominciato da un confessionale di quest’ultima, in cui parlava male proprio di Lulù: la ragazza ha origliato le parole dalla porta e ha cominciato a sfogarsi in camera con sua sorella Jessica: “è un’idiota, io sono libera di dire quello che penso”. Di lì a poco è cominciato lo scontro tra Lucrezia e Maria, la Monsé sostiene che ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non c’è pace perSelassié all’interno della Casa dell’ultima drammatica puntata in diretta, in cui ha accusato un attacco di panico e messo in suno spettacolo poco gradito, in casa si è accesa unacon. LEGGI ANCHE: — GF Vip,con il cuore rotto per quella frase di Manuel:è successola puntata Tutto è cominciato da un confessionale di quest’ultima, in cui parlava male proprio di: la ragazza ha origliato le parole dalla porta e ha cominciato a sfogarsi in camera con sua sorella Jessica: “è un’idiota, io sono libera di dire quello che penso”. Di lì a poco è cominciato lo scontro tra Lucrezia e, la Monsé sostiene che ...

supremanes : RT @laili90130548: Fatemi capire:Manuel può mandare a fanculo Lulù? Katia può dire le do delle sberle? Lulù non può dire idiota alla Monse… - Simon03916912 : RT @mic10882813: Lulu su Maria: “idiota proprio, patentata” Miriana la richiama dicendole: “no, no, ehi” e Lulu: “no, io sono libera di dir… - afterglow933 : Okay che sia capitata lì davanti al confessionale e ha sentito, però dare dell'idiota ad una persona anche no. Ma… - _Melaninpoppin_ : RT @laili90130548: Fatemi capire:Manuel può mandare a fanculo Lulù? Katia può dire le do delle sberle? Lulù non può dire idiota alla Monse… - Eli89Marchiori : RT @rainbow20202020: Davide quando Katia, Soleil ecc esagerano con le parole: 'Modera i termini, non esagerare'. Lulù dice 'idiota' a Maria… -