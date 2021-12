GF Vip, il dolore di Delia Duran: la reazione alla dichiarazione del marito a Soleil (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per la prima volta da quando è cominciato il Grande Fratello Vip 6, Delia Duran è letteralmente sparita dai social. Il suo profilo Instagram è muto da ben 48 ore, da quando cioè il marito Alex Belli si è dichiarato all’amica Soleil Sorge, affermando di essersi innamorato di lei. Fonti vicine alla modella venezuelana sostengono che Delia sia così provata da alzarsi a fatica dal letto e da non aver la forza di reagire. Per ora, però, le uniche notizie reali sulle sue condizioni psicologiche potrà darle lei tornando a scrivere sui social. Lo farà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GFVip, Sophie Codegoni consola Soleil Sorge: “Venerdì avrai tutte le risposte” Nella notte l’ex tronista di Uomini e Donne ha consolato la Sorge rassicurandola sul rapporto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per la prima volta da quando è cominciato il Grande Fratello Vip 6,è letteralmente sparita dai social. Il suo profilo Instagram è muto da ben 48 ore, da quando cioè ilAlex Belli si è dichiarato all’amicaSorge, affermando di essersi innamorato di lei. Fonti vicinemodella venezuelana sostengono chesia così provata da alzarsi a fatica dal letto e da non aver la forza di reagire. Per ora, però, le uniche notizie reali sulle sue condizioni psicologiche potrà darle lei tornando a scrivere sui social. Lo farà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GFVip, Sophie Codegoni consolaSorge: “Venerdì avrai tutte le risposte” Nella notte l’ex tronista di Uomini e Donne ha consolato la Sorge rassicurandola sul rapporto ...

