GF Vip | Alex Belli turbato ha deciso di lasciare la Casa | “Devo allontanarmi da Soleil”

Dopo aver confessato a Soleil Sorge di essersi innamorato di lei, Alex Belli ha comunicato all'amica di avere intenzione di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6 tra due settimane, quando cioè sarebbe finito il reality show qualora non fosse stato allungato. Questo per salvaguardare sia lui che Soleil, proteggendo al contempo sua moglie Delia Duran, con la quale l'attore ha molte cose da chiarire e che sta soffrendo per colpa sua.

