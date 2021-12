Gf Vip 6, prima lite tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Hai le manie di protagonismo!” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Feeling al capolinea tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6? I due protagonisti indiscussi del game-show non se le sono mandate a dire, dopo una prova proposta ai concorrenti dalla produzione del reality. Dopo un comunicato ufficiale infatti, i concorrenti hanno dovuto raccontarsi ai nuovi arrivati sulla base del percorso fatto finora all’interno della Casa più spiata di Italia. A detta di alcuni di loro però, Alex Belli avrebbe preso parola un po’ troppo spesso, non lasciando spazio agli altri. Ad accusare l’attore di CentoVetrine è stata in primis Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha fatto riflettere l’italo americana sganciando la prima bomba: Alex oggi ha avuto questo atteggiamento che con te non ha mai ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Feeling al capolinea traall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6? I due protagonisti indiscussi del game-show non se le sono mandate a dire, dopo una prova proposta ai concorrenti dalla produzione del reality. Dopo un comunicato ufficiale infatti, i concorrenti hanno dovuto raccontarsi ai nuovi arrivati sulla base del percorso fatto finora all’interno della Casa più spiata di Italia. A detta di alcuni di loro però,avrebbe preso parola un po’ troppo spesso, non lasciando spazio agli altri. Ad accusare l’attore di CentoVetrine è stata in primis Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha fatto riflettere l’italo americana sganciando labomba:oggi ha avuto questo atteggiamento che con te non ha mai ...

IsaeChia : #GfVip 6, prima lite tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Hai le manie di protagonismo!” L’ex corteggiatrice sfogandosi… - Diva_VIP : RT @cinico_realista: Mi sa che pochi hanno capito che il Processo Maxwell, è la Norimberga del Mondo. La prima di Tante, Norimberga. Il Mo… - rsbxg83 : @loveszd08051005 bisogna però dire che vale solo per il primo mese, poi ti scala 4,99 dal successivo. Ma visto che… - maxvikyboule : Ma un test prima di invitarli sti vip , no ? Non intendo solo domandargli come si chiamano e da dove arrivano #isolitiignoti - Patty19240789 : RT @MAIKOL1212: Amedeo Venza ha condiviso un’indiscrezione bomba con i fan dei social: sembra infatti che Delia Duran e Soleil Sorge si sar… -