Gf Vip 6, Mila Suarez si scaglia contro Alex Belli e svela il reale motivo dell'arrabbiatura di Delia Duran (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Intervistata dal settimanale Nuovo, Mila Suarez si è tolta qualche nuovo sassolino alla scarpa, scagliandosi contro Alex Belli, suo ex fidanzato prima della storia con Delia Duran. Senza troppi giri di parole, l'ex gieffina ha spiegato come, a suo avviso, andrà a finire tra l'ex attore di Centovetrine e la compagna. La storia d'amore tra Alex e Delia finirà. L'amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un'accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai. Poi su Delia penso che c'è un ...

