Gf Vip 6 | Giacomo Urtis | «Sono stato l’amante di un uomo famosissimo» | di chi si tratta?

Advertising

blogtivvu : Giacomo Urtis parla d’amore al GF Vip: “Sono l’amante di uno fidanzato, mi vedevo con un Vip” #gfvip - zazoomblog : “Sono l’amante di un calciatore famosissimo”. GF Vip la confessione bomba di Giacomo Urtis - #“Sono #l’amante… - infoitcultura : Chi è Giacomo Urtis concorrente GF VIP: età e laurea - infoitcultura : Giacomo Urtis, chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Il chirurgo dello spettacolo - infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis nuovo concorrente del reality: il suo ingresso | Video Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

TGCOM

... mentre là dentro si è sfogata ", ha detto Lulù parlando prima con la sorella Jessica e poi con Miriana, Biagio,e Sophie. Lulù Selassié piange sola in giardino al GF/ "Un incubo passare ...Urtis e le confessioni al GFLa vita sentimentale diUrtis , il celebre 'chirurgo dei', a quanto pare è la più interessante tra quella di tutti i Vipponi attualmente in Casa. ...Giacomo Urtis ha svelato agli altri due gieffini di esser stato l’amante di un uomo molto famoso, che però due mesi fa lo ha lasciato senza alcuna spiegazione: Mi sono visto per un mese con una person ...Giacomo Urtis parla d’amore al GF Vip, le sue confessioni: "Sono l'amante di uno fidanzato, mi vedevo con una persona famosa".