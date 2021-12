GF Vip 6 | Giacomo Urtis lancia lo scoop | “Sono l’amante di un uomo famosissimo”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Da qualche giorno,è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Per lui è la seconda volta e non ne manda di certo a dire. Se alla sua prima esperienza il chirurgo dei vip era sembrato un po’ sottotono, adesso è partito a raccontaresu. Non dei suoi clienti famosi, bensì delle sue storie sentimentali. Nel cuore della notte,ha spiegato di aver avuto relazioni molto importanti e di essere attualmentedi un personaggio. GFVip, Sophie consola Soleil: “Venerdì avrai le risposte” Nella notte l'ex tronista di Uomini e Donne ha consolato la Sorge rassicurandola sul rapporto nato con Alex Belli Grande Fratello Vip ...

Fra due settimane sarebbe dovuta terminare la sesta edizione del Grande Fratello, ma complice degli ascolti in linea con quelli dello scorso anno, Mediaset ha optato per l'...Urtis e ...... 'Dovevo scappare da un incubo psicologico' Nel corso della puntata del Grande Fratello6 andata in onda lunedì 29 novembre 2021, hanno fatto il loro ingresso Valeria Marini,Urtis e ...Le feste di avvicinano e gli inquilini devono decidere se proseguire o abbandonare il reality: tutte le posizioni ...Giacomo Urtis, appena entrato per il secondo anno consecutivo al GF Vip da concorrente, nella Casa si lascia andare a confessioni ...