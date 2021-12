GF VIP 6 | Alex Belli vuole lasciare la casa? “Devo proteggere Soleil e Delia”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelladel GF VIP,sembra essere arrivato al limite della sopportazione. Complice la situazione piuttosto delicata venuta a creare con sua moglieDuran eSorge, l’attore sembra essere giunto ad una conclusione che potrebbe significare una vera svolta per questa edizione del reality show. D’altronde è proprio il triangoloa tenere banco con polemiche a seguito.in una delle innumerevoli conversazioni conavrebbe deciso dilail 13 dicembre, data in cui – fra l’altro – sarebbe dovuta cadere la finale di questa edizione, prima che venisse annunciato l’allungamento.crede che sia la soluzione ...

Belli e Soleil pronti a lasciare la casa del GF6 a dicembre La lista degli 11 concorrenti che potrebbero dire addio definitivamente al reality show, si arricchisce anche dei nomi di...e Soleil sono entrambi impegnati: perché non frenano questa attrazione? L'opinionista del GFha un pensiero preciso in merito:secondo me è un grande narcisista. Lui ha piacere nel ...Soleil è ancora nella camera a cercar di calmare il suo animo al momento turbato e ferito dal comportamento di Alex, che non dà modo di lasciar trasparire ciò che veramente pensa. Dopo Manila, la ragg ...Davide Silvestri sempre più vicino a lasciare il Grande Fratello Vip. L'attore, tra i concorrenti più apprezzati della trasmissione, si è confidato con i compagni e ha ...