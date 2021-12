GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge si baciano di nuovo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) All’interno della Casa più spiata d’Italia, durante la reinterpretazione della “fiaba teatrale” Turandot Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un lungo bacio passionale, che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori. Negli ultimi giorni, pertanto, un po’ tutti si sono domandati: tra i due coinquilini c’è soltanto una semplice amicizia? GF Vip 6, la Turandot di Katia Ricciarelli Lunedì 29 novembre 2021, su Canale 5, è andata in onda la ventitreesima puntata del GF Vip 6. La diretta è iniziata con uno dei temi più caldi della settimana: il bacio tra Alex e Soleil scambiato in occasione della Turandot, che ha visto come capo-commedia Katia Ricciarelli. Pochi giorni fa, Delia Duran aveva invitato Alex Belli a gestire le proprie ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) All’interno della Casa più spiata d’Italia, durante la reinterpretazione della “fiaba teatrale” Turandotsi sono scambiati un lungo bacio passionale, che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori. Negli ultimi giorni, pertanto, un po’ tutti si sono domandati: tra i due coinquilini c’è soltanto una semplice amicizia? GF Vip 6, la Turandot di Katia Ricciarelli Lunedì 29 novembre 2021, su Canale 5, è andata in onda la ventitreesima puntata del GF Vip 6. La diretta è iniziata con uno dei temi più caldi della settimana: il bacio trascambiato in occasione della Turandot, che ha visto come capo-commedia Katia Ricciarelli. Pochi giorni fa, Delia Duran aveva invitatoa gestire le proprie ...

