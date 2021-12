Germania, condanne ai no vax che paragonano i vaccini all'olocausto: multe da 1.800 euro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pugno duro contro i no vax che richiamano all' olocausto . La presa di posizione arriva dalla Germania, dove chi paragonerà le restrizioni anti Covid - 19 alle leggi razziali naziste verrà multato . ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pugno duro contro i no vax che richiamano all'. La presa di posizione arriva dalla, dove chi paragonerà le restrizioni anti Covid - 19 alle leggi razziali naziste verrà multato . ...

