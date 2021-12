George Clooney si sfoga dopo l’incidente: «Ero a terra, pensavo di morire e le persone mi filmavano» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) George Clooney si scaglia contro chi lo ha filmato, invece di aiutarlo, dopo l’incidente in moto. L’attore hollywoodiano ha dichiarato che dei fan lo hanno filmato dopo aver avuto un grave incidente in moto nel 2018. Clooney stava guidando a 120 Km/h in Sardegna, quando un’auto gli è passata davanti e lo ha fatto volare a terra. In un’intervista rilasciata al The Sunday Times, l’attore ha detto di aver temuto di morire. «Stavo aspettando che il mio interruttore si spegnesse», ha detto. Clooney ha aggiunto che dopo l’incidente era sdraiato a terra e urlava, e una folla di persone si è radunata intorno a lui, filmandolo con i propri telefoni. «Se sei sotto gli occhi del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021)si scaglia contro chi lo ha filmato, invece di aiutarlo,in moto. L’attore hollywoodiano ha dichiarato che dei fan lo hanno filmatoaver avuto un grave incidente in moto nel 2018.stava guidando a 120 Km/h in Sardegna, quando un’auto gli è passata davanti e lo ha fatto volare a. In un’intervista rilasciata al The Sunday Times, l’attore ha detto di aver temuto di. «Stavo aspettando che il mio interruttore si spegnesse», ha detto.ha aggiunto cheera sdraiato ae urlava, e una folla disi è radunata intorno a lui, filmandolo con i propri telefoni. «Se sei sotto gli occhi del ...

