Genoa, si guarda in casa rossonera per il trequartista!

La società rossoblù si sta guardando attorno per rinforzare la rosa da consegnare nelle mani di Andriy Shevchenko. La nuova proprietà di 777 Partnersi avrebbe individuato un profilo giusto in Samu Castillejo.

Il Genoa ci prova

Secondo Tuttosport la società ligure proverà un affondo nel mercato invernale. Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko sembra molto interessato al trequartista spagnolo che non trovando continuità al Milan potrebbe valutare una nuova esperienza.

