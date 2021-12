Genoa-Milan, Shevchenko: “Penalizzati dagli infortuni, ci abbiamo provato” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo per 3-0 contro il Milan: “abbiamo tentato di fare la nostra prestazione, ma contro grandi squadre non è mai facile. In certe situazioni abbiamo provato a metterli in difficoltà, ma loro sono una squadra forte. Purtroppo i tanti infortuni ci stanno penalizzando. Alla lista rischia di aggiungersi anche Rovella che ha avuto un fastidio. Ci auguriamo non sia nulla di grave“. L’ucraino ha poi aggiunto: “Quando vai sotto 1-0 le cose si complicano. Come se non bastasse abbiamo subito un gol prima dell’intervallo. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona occasione, ma Maignan è stato bravo. Quando il Milan ti pressa, con la ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tecnico delAndriyè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo per 3-0 contro il: “tentato di fare la nostra prestazione, ma contro grandi squadre non è mai facile. In certe situazionia metterli in difficoltà, ma loro sono una squadra forte. Purtroppo i tantici stanno penalizzando. Alla lista rischia di aggiungersi anche Rovella che ha avuto un fastidio. Ci auguriamo non sia nulla di grave“. L’ucraino ha poi aggiunto: “Quando vai sotto 1-0 le cose si complicano. Come se non bastassesubito un gol prima dell’intervallo. Nel secondo tempoavuto una buona occasione, ma Maignan è stato bravo. Quando ilti pressa, con la ...

