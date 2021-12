Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Messias e Krunic titolari (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 15a giornata di Serie A entra nel vivo del proprio sviluppo. A Marassi va in scena una sfida intrigante, tra due squadra che occupano i vertici opposti della classifica. Il Genoa del neo-tecnico Shevchenko sfida un Milan ferito nell’orgoglio. Ecco dunque, dopo una breve introduzione al match, le formazioni ufficiali di Genoa-Milan. La squadra di casa si appresta ad affrontare la seconda forza del nostro campionato con un ruolino di marcia poco invidiabile. In 14 partite, infatti, Sirigu e compagni hanno raccolto ben sette pareggi e solamente una vittoria. Lo 0-0 contro l’Udinese, all’ultima, ha dato qualche speranza in più ai rossoblù, ma le assenze in formazione rimangono pesanti. Il capitano Domenico Criscito è ancora ai box, mentre l’attaccante ecuadoriano Caicedo, acquistato ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La 15a giornata di Serie A entra nel vivo del proprio sviluppo. A Marassi va in scena una sfida intrigante, tra due squadra che occupano i vertici opposti della classifica. Ildel neo-tecnico Shevchenko sfida unferito nell’orgoglio. Ecco dunque, dopo una breve introduzione al match, ledi. La squadra di casa si appresta ad affrontare la seconda forza del nostro campionato con un ruolino di marcia poco invidiabile. In 14 partite, infatti, Sirigu e compagni hanno raccolto ben sette pareggi e solamente una vittoria. Lo 0-0 contro l’Udinese, all’ultima, ha dato qualche speranza in più ai rossoblù, ma le assenze in formazione rimangono pesanti. Il capitano Domenico Criscito è ancora ai box, mentre l’attaccante ecuadoriano Caicedo, acquistato ...

