Genoa-Milan | Kjaer infortunato | le condizioni del danese | PM News

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Simonfuori al 5' di, lasciando il posto in campo a Matteo Gabbia. Ecco come sta il numero 24 dei rossoneri di Stefano Pioli

I liguri di Shevchenko sfidano i rossoneri di Pioli nella 15ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Stefano Pioli fa visita aldel grande ex Andriy Shevchenko nella 15ª giornata della Serie A 2021/2022. I liguri sono terzultimi in classifica con 10 punti, i rossoneri ......la fiducia del mister e l'ha ripagata ritrovando quella rete che in A mancava da Juve -del ...si appresta a riprendersi i galloni di titolare per la partita di domenica sera contro il, ...INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa. In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, ...Il danese, uscito dopo 3 minuti del match di Marassi, sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori accertamenti ...