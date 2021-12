Genoa-Milan 0-3 | tris rossonero al Marassi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, iltorna al successo in campionato vincendo 3-0 acontro il. I rossoneri, che affrontavano l’ex Shevchenko sulla panchina rossoblù, indirizzano la gara nel primo tempo grazie al gol di Ibrahimovic su punizione al 10? ed il raddoppio al 47? di Messias. Il brasiliano firma la doppietta al 60?. La classifica vede i rossoneri scavalcare nuovamente l’Inter con 35 punti, uno in meno del Napoli capolista fermato sul 2-2 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Terzultima la squadra ligure con 10 punti. Inizia male la gara per ilche perde subito Kjaer per un infortunio al ginocchio, il danese è costretto ad uscire in barella, al suo posto Gabbia. Al 10? punizione dal limite per il, va alla battuta Ibrahimovic che con un tiro molto angolato ...