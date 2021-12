Genoa Milan 0-3 | Messias come Colombo; eroe in Spagna e a Genova

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi. 2? Kjaer a terra Uscita su Cambiaso a metà campo, il danese si pianta lamentando un problema al ginocchio sinistro; l’azione continua e dopo un lungo ‘batti e ribatti’ lo stesso Cambiaso calcia alto. 4? Gioco ancora fermo, entra addirittura Pioli in campo per sincerarsi delle condizioni di Kjaer che dovrà abbandonare il campo in barella; si teme un serio infortunio per il centrale danese. 5? Sostituzione ...