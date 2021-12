Genoa - Milan 0 - 3 | Ibra - Messias | Pioli si riavvicina al Napoli

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA - Vittoria messa subito in chiaro, tre punti che diventano pesantissimi visto il pari delin casa del Sassuolo: ilriprende a vincere in campionato e si riporta a ridosso della vetta,...

Così Zlatan Ibrahimovic, attaccante del, commenta la vittoria contro ilin campionato. "Nelle ultime due gare abbiamo fatto degli errori che ci sono costati il risultato, ma il campionato ......5: entra a partita ormai compromessa, può poco) All: Shevchenko 5: problemi da risolvere in ogni zona del campo, ma aldi oggi è mancata anche la grintaMaignan 6,5: spettacolare colpo di ...Il Milan si impone per 3-0 in casa del Genoa nella 15ª giornata di Serie A. Le reti di Ibrahimovic al 10’, Messias al 47’ e al 61’. Queste le pagelle: 5 Sirigu Non fa un figurone sulla punizione di ...Ibrahimovic e Messias (doppietta) rilanciano il Milan con una prestazione da urlo contro l'ex Shevchenko: tris e riscatto.