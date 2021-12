Genoa Milan 0-0 LIVE | Kjaer ko | infortunio al ginocchio

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi. 2?a terra Uscita su Cambiaso a metà campo, il danese si pianta lamentando un problema alsinistro; l’azione continua e dopo un lungo ‘batti e ribatti’ lo stesso Cambiaso calcia alto. 4? Gioco ancora fermo, entra addirittura Pioli in campo per sincerarsi delle condizioni diche dovrà abbandonare il campo in barella; si teme un ...

Advertising

SkySport : Genoa-Milan è Pandev-Ibra: 20 anni fa la prima sfida. VIDEO #SkySport #GenoaMilan #Pandev #Ibrahimovic - MilanLiveIT : Pazzesco - Fantacalcio : Tegola Milan, k.o. Kjaer col Genoa: problemi al ginocchio sinistro - sportface2016 : Tegola #Kjaer, esce in barella dopo un minuto di gioco per un problema al ginocchio: al suo posto #Gabbia… - Lautarinho4 : RT @pastuu9: +++BREAKING+++ Rinviata Genoa-Milan causa fumo proveniente dal settore ospiti al fischio finale di #interspezia -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan

Commenta per primo Prima di, il dirigente rossonero Paolo Maldini è intervenuto a Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo dalla sfida agli ex Shevchenko e Tassotti: 'Sheva mi ha chiamato ieri e ...Genova " Serata speciale per Andriy Shevchenko: l'allenatore del, leggenda rossonera, sfida per la prima volta il. Per la sfida del Ferraris Sheva conferma il 3 - 5 - 2 . In difesa torna Vanheusden preferito a Biraschi nel trio con Masiello e Vasquez. ...Per capire come si assesterà la classifica dopo questa 15esima giornata di Serie A ci toccherà aspettare i risultati di Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Alla squadra di Stefano Pioli servono i 3 punti ...Milano, 1 dicembre 2021 – L’Inter ospita lo Spezia a San Siro: obiettivo dei nerazzurri è vincere sperando in un passo falso del Milan in casa del Genoa. 2-0 il finale per i padroni di casa grazie ...