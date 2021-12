Genitori separati, arriva il bonus per il mantenimento dei figli di 800 euro al mese (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono oltre 4 milioni i padri separati in Italia e molti di loro vivono in condizioni di estrema indigenza dopo la separazione che, spesso, li ha allontanati dai figli – trattati quasi come paria – e, in molti casi, li ha gettati sul lastrico, costretti a lasciare la casa all’ex-moglie e ridotti alla fame per continuare a pagare il mantenimento. Una situazione che ha creato un esercito di nuovi poveri, costretti a mettersi in fila alla Caritas per rimediare un pasto caldo e a sgomitare, accanto agli extracomunitari, per poter conquistare un giaciglio per la notte. Ora, in attesa dell’introduzione dell’assegno unico per i figli, previsto per il 2022, ecco il nuovo bonus 2021 per “single”, un misura, che può arrivare fino ad un’erogazione di 800 euro, decisa dal governo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono oltre 4 milioni i padriin Italia e molti di loro vivono in condizioni di estrema indigenza dopo la separazione che, spesso, li ha allontanati dai– trattati quasi come paria – e, in molti casi, li ha gettati sul lastrico, costretti a lasciare la casa all’ex-moglie e ridotti alla fame per continuare a pagare il. Una situazione che ha creato un esercito di nuovi poveri, costretti a mettersi in fila alla Caritas per rimediare un pasto caldo e a sgomitare, accanto agli extracomunitari, per poter conquistare un giaciglio per la notte. Ora, in attesa dell’introduzione dell’assegno unico per i, previsto per il 2022, ecco il nuovo2021 per “single”, un misura, che puòre fino ad un’erogazione di 800, decisa dal governo ...

