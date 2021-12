Galli ad Accordi&Disaccordi Nove | “Inutile dire che con il Covid si convive | ogni anno ci vacciniamo per l’influenza e nessuno si scandalizza”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Non si tratta dire con il virus:cipersi”. Così il professor Massimoospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sututti i mercoledì alle 21.25, ha commentato la posizione di Ilaria Capua che, alcuni giorni aveva dichiarato: “Questo virus non andrà più via, l’unica strada è lanza con gli strumenti che la scienza ci offre”. “Abbiate pazienza – ha esorditoci, o dovremmo farlo, pere questo non. Quindi è ...

Advertising

kiara86769608 : RT @CapitanHarlok6: Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio… - CapitanHarlok6 : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - tavano_anna : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - Italia_Notizie : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - ilfattovideo : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Accordi&Disaccordi

Il Fatto Quotidiano

Per la cronaca la società di cuiè titolare gestisce anche l'Altromondo di Rimini e ha stretto negli ultimi mesicon alcuni locali in Toscana in particolare. 'Siamo entrati in società ...Per la cronaca la società di cuiè titolare gestisce anche l'Altromondo di Rimini e ha stretto negli ultimi mesicon alcuni locali in Toscana in particolare. "Siamo entrati in società ...Si torna all’approfondimento politico sul Nove con il talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 1° dicembre, come sempre in diretta alle 21.25, gli ospiti sono l’inf ...Nel post di martedì scorso ho continuato a ragionare sul tema controverso delle emissioni inutili di gas serra. Una voce del tutto trascurata dagli accordi internazionali passati e presenti e, probabi ...