Furto rame in Galleria Vittoria, Borrelli: “Senza parole” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Come è stato possibile? Siamo Senza parole. Se il Furto è avvenuto prima dell’inizio dei lavori la responsabilità principale è della precedente amministrazione comunale che ha abbandonato al degrado e Senza alcun controllo l’area come abbiamo più volte denunciato documentando l’ingresso di balordi nel tunnel”. Così, in una nota, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e quelli della Municipalità I Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci commentano il Furto di rame avvenuto nella Galleria Vittoria di Napoli. “In alcuni casi ci sono stati dei veri e propri roghi nella Galleria – ricordo la Borrelli – e addirittura è stata utilizzata in più occasioni come ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Come è stato possibile? Siamo. Se ilè avvenuto prima dell’inizio dei lavori la responsabilità principale è della precedente amministrazione comunale che ha abbandonato al degrado ealcun controllo l’area come abbiamo più volte denunciato documentando l’ingresso di balordi nel tunnel”. Così, in una nota, il consigliere regionale Francesco Emilioe quelli della Municipalità I Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci commentano ildiavvenuto nelladi Napoli. “In alcuni casi ci sono stati dei veri e propri roghi nella– ricordo la– e addirittura è stata utilizzata in più occasioni come ...

Advertising

anteprima24 : ** #Furto #Rame in #Galleria Vittoria, #Borrelli: 'Senza parole' ** - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #SanFerdinando La Galleria Vittoria non riapre: è stato rubato un chilometro e mezzo di rame - TeleCapriNews : Napoli: mancata riapertura della galleria “Vittoria” a causa di un furto di rame. Asportati un km e mezzo dell’impi… - News_24it : FERENTINO - I militari del NORM della Compagnia di Anagni traevano in arresto per furto in abitazione, un 45enne de… - NapoliToday : #Cronaca #SanFerdinando La Galleria Vittoria non riapre: è stato rubato un chilometro e mezzo di rame… -