Funziona il piano anti Covid – 19 dell’Istituto Vicinanza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Monica De Santis La scuola al tempo del Covid. Non è di certo facile oggi riuscire a gestire un istituto scolastico, specie con tutte le regole e le disposizioni anti Covid messe in atto da parte del Governo. Tra non poco difficoltà, comunque i dirigenti scolastici stanno da due anni a questa parte lavorando cercando di fare il possibile affinchè il ritorno in presenza possa durare per tutti il più a lungo possibile.?Si vuole in primis evitare la Dad, durata già troppo tempo a scapito di tanti allievi che a seguire le lezioni davanti ad un computer non sono riusciti a rendere allo stesso modo di quando sono in classe. L’istituto comprensivo Vicinanza di?Salerno, diretto dalla professoressa Sabrina Rega, come tutti gli altri istituti della città ed anche della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 1 dicembre 2021) di Monica De Ss La scuola al tempo del. Non è di certo facile oggi riuscire a gestire un istituto scolastico, specie con tutte le regole e le disposizionimesse in atto da parte del Governo. Tra non poco difficoltà, comunque i dirigenti scolastici stanno da due anni a questa parte lavorando cercando di fare il possibile affinchè il ritorno in presenza possa durare per tutti il più a lungo possibile.?Si vuole in primis evitare la Dad, durata già troppo tempo a scapito di tallievi che a seguire le lezioni davad un computer non sono riusciti a rendere allo stesso modo di quando sono in classe. L’istituto comprensivodi?Salerno, diretto dalla professoressa Sabrina Rega, come tutti gli altri istituti della città ed anche della ...

Advertising

Theanim79810392 : @Marisab79879802 @CarmenTucudean @Camillamariani4 adagio adagio lo fanno altrimenti il piano non funziona ! Pensa… - Greisall : @respirirotti non so come funziona in realtà, però so di una persona che lo condivide con la sorella ma hanno il pi… - chandrinkaego : #Cacciari ' i vaccini non funzionano, lo dicono i dati'. Apriti cielo ?? e lo additano come negazionista??. Dopo 2 se… - albertoruggieri : @OttoemezzoTW @beppesevergnini @Corriere @DeAngelis_tw @HuffPostItalia @MGiovannaLuini @La7tv Ma cosa lo invitate a… - VelvetMagIta : Global Gateway, sfide planetarie: nasce l’alternativa Ue alla Via della Seta #VelvetMag #Velvet -