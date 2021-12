Francesca Barra | chi è la moglie di Claudio Santamaria? Età | figli | ex marito Marcello Molfino | gravidanza | giornalista | Instagram

Gioia_13 : RT @infoitcultura: Claudio Santamaria parla della moglie Francesca Barra, incinta: “Lei mi ha dato forza, mi ha fatto capir - lamescolanza : Claudio Santamaria: «Mia moglie Francesca Barra ballò con me il suo primo lento: lei aveva 12 anni, io 16» - occhio_notizie : Claudio Santamaria su Francesca Barra: ''Mia moglie mi ha dato forza'' #claudiosantamaria #francescabarra - infoitcultura : Claudio Santamaria: «Mia moglie Francesca Barra ballò con me il suo primo lento» - infoitcultura : Claudio Santamaria parla della moglie Francesca Barra, incinta: “Lei mi ha dato forza, mi ha fatto capir -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Barra

, la moglie di Claudio, giornalista, scrittrice, conduttrice, passa nella stanza, preceduta dal pancione: "Stai attaccando una pippa delle tue?". Lui smette di palleggiare: "Eh sì, ...Claudio Santamaria concede in una lunga intervista al Corriere della Sera. In questa intervista ha avuto modo di parlare di lui e della moglie. Confessa che conosceva sua moglie,, sin da quando erano ragazzi. Commenta: 'La vedevo troppo bella per me". 'ha cambiato il mio modo di stare al mondo' Continua Claudio Santamaria. "Ho incontrato la mia ...Felicemente sposato con una donna che ama alla follia, Francesca Barra, scrittrice e giornalista, nel suo matrimonio sta per arrivare la gioia di un figlio. Si chiama Francesca Barra la moglie di ...In un'intervista al Corriere della Sera Claudio Santamaria parla della sua storia d'amore con Francesca Barra e della figlia in arrivo ...