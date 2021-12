FOTO: Dal calcio alla Lucha Libre, il campionato messicano presenta le maglie dedicate alla AAA (Di giovedì 2 dicembre 2021) Spesso i tifosi chiedono ai proprio calciatori di comportarsi in campo come dei guerrieri. Ma cosa succederebbe se in campo ci fossero 11 Luchadores messicani? Il brand sportivo Charly, sponsor tecnico di diverse squadre della Liga MX, ha presentato oggi la sua collezione di maglie dedicate alla Lucha Libre, in collaborazione con la AAA, una delle storiche compagnie di wrestling in Messico che celebra in questo modo i suoi trent’anni. Club di primo piano come Atlas , Gallos Blancos de Querétaro, Xolos de Tijuana, León, Pachuca e Santos Laguna hanno presentato le loro maglie ispirate al mondo della Lucha Libre. Una collaborazione ufficiale con la AAA che come nel caso della ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 dicembre 2021) Spesso i tifosi chiedono ai proprio calciatori di comportarsi in campo come dei guerrieri. Ma cosa succederebbe se in campo ci fossero 11dores messicani? Il brand sportivo Charly, sponsor tecnico di diverse squadre della Liga MX, hato oggi la sua collezione di, in collaborazione con la AAA, una delle storiche compagnie di wrestling in Messico che celebra in questo modo i suoi trent’anni. Club di primo piano come Atlas , Gallos Blancos de Querétaro, Xolos de Tijuana, León, Pachuca e Santos Laguna hannoto le loroispirate al mondo della. Una collaborazione ufficiale con la AAA che come nel caso della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasolini, lo raccontano 260 tra foto e documenti. Dal 30 novembre al 13 marzo 2022 a Palazzo Ducale di Genova.… - pisto_gol : “Io non ho corso per la droga, ho corso per il cuore e la maglia” La storica foto della conferenza-stampa di Diego… - MarinelLALAL : @denise18897487 @heythereelena @itsmeeeeel Che efficienza! Comunque anche se dal profilo di una foto ho il 97% di s… - Simone891108401 : RT @AzzurraBarbuto: E comunque una donna può essere libera di apprezzare una foto come questa, come di farsi toccare dal suo uomo, feliceme… - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Dal calcio alla Lucha Libre, il campionato messicano presenta le maglie dedicate alla AAA -… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Dal Aiuta il fidanzato ad abusare di una bambina: l'orrore filmato dal pedofilo ... più di 600 immagini di abusi su bambini, molti con meno di 18 mesi , e messaggi che scambiava con la fidanzata nei quali le raccontava le sue fantasie perverse corredate di foto oscene. La donna che ...

Il Napoli si fa riprendere, il Milan ha il suo Messias, Inter glaciale: in vetta è bagarre Milan: Maignan 7; Kalulu 6.5, Kjaer sv (4' pt Gabbia 6 e dal 1' st Florenzi 6), Tomori 6.5, Hernandez 6.5; Tonali 7 (31' st Bakayoko sv), Kessié 7; Messias 8, Diaz 7 (31' st Saelemaekers sv), Krunic ...

Batgirl: prime conferme sul personaggio dalla prima foto dal set Cinefilos.it Una foto, un padre ed il paradosso chavista Da una settimana circola nelle reti social e informative venezuelane una fotografia che ritrae un padre, intento a portare i suoi figli a scuola, in maniera piuttosto funambolica e pericolosa. La foto ...

Le foto di Bologna-Roma disponibili in alta definizione nella Gallery di Zerocinquantuno Tempo di Lettura: < 1 minuto Oltre che sugli account ufficiali Facebook e Instagram di Zerocinquantuno, le immagini più belle del match tra Bologna e Roma sono disponibili in alta definizione nella Ga ...

... più di 600 immagini di abusi su bambini, molti con meno di 18 mesi , e messaggi che scambiava con la fidanzata nei quali le raccontava le sue fantasie perverse corredate dioscene. La donna che ...Milan: Maignan 7; Kalulu 6.5, Kjaer sv (4' pt Gabbia 6 e1' st Florenzi 6), Tomori 6.5, Hernandez 6.5; Tonali 7 (31' st Bakayoko sv), Kessié 7; Messias 8, Diaz 7 (31' st Saelemaekers sv), Krunic ...Da una settimana circola nelle reti social e informative venezuelane una fotografia che ritrae un padre, intento a portare i suoi figli a scuola, in maniera piuttosto funambolica e pericolosa. La foto ...Tempo di Lettura: < 1 minuto Oltre che sugli account ufficiali Facebook e Instagram di Zerocinquantuno, le immagini più belle del match tra Bologna e Roma sono disponibili in alta definizione nella Ga ...