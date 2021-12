Forum dei Giovani di Teggiano: Pmi e cultura, proposte per lo sviluppo delle aree interne. Un seminario (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il patrimonio artistico culturale è un potente strumento che può sostenere politiche di sviluppo turistico, generare ricavi, rigenerare le economie locali, promuovere l’inclusione, aumentare la diversità culturale e reinventare l’identità territoriale. Da decenni comprensori, città e regioni hanno perseguito strategie di rigenerazione trainate dal patrimonio culturale, rendendo evidenti gli effetti che tali metodologie sono in grado di conseguire e le implicazioni che possono avere su un ampio spettro di politiche che vanno dalla cultura al turismo, all’occupazione e alle competenze, allo sviluppo d’impresa, all’innovazione e alla pianificazione territoriale. Allo stesso tempo, i musei e i siti culturali dovranno confrontarsi sempre di più con i nuovi ruoli che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il patrimonio artisticole è un potente strumento che può sostenere politiche dituristico, generare ricavi, rigenerare le economie locali, promuovere l’inclusione, aumentare la diversitàle e reinventare l’identità territoriale. Da decenni comprensori, città e regioni hanno perseguito strategie di rigenerazione trainate dal patrimoniole, rendendo evidenti gli effetti che tali metodologie sono in grado di conseguire e le implicazioni che possono avere su un ampio spettro di politiche che vanno dallaal turismo, all’occupazione e alle competenze, allod’impresa, all’innovazione e alla pianificazione territoriale. Allo stesso tempo, i musei e i sitili dovranno confrontarsi sempre di più con i nuovi ruoli che ...

