Forio d’Ischia, accoltella il cugino durante una lite: arrestato incensurato (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Finisce nel sangue una violenta lite tra due cugini a Forio d’Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 25enne incensurato. Ha accoltellato il cugino, ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, nel corso di una lite scaturita per futili motivi. E’ accaduto a Forio d’Ischia dove i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio Leggi su 2anews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Finisce nel sangue una violentatra due cugini a, dove i carabinieri hannoper tentato omicidio un 25enne. Hato il, ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, nel corso di unascaturita per futili motivi. E’ accaduto adove i carabinieri hannoper tentato omicidio

