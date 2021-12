Fondo perduto perequativo, ultime notizie: domanda entro il 28/12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fondo perduto perequativo, si apre la finestra per l’invio delle domande da parte di imprese e liberi professionisti. Chi ha verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge avrà tempo fino al prossimo 28 dicembre 2021 per poter inoltrare la propria domanda. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione e diffusione del provvedimento numero 336.196. L’ente ha anche predisposto il modello da utilizzare per inoltrare la pratica. In allegato alla documentazione diffusa ci sono inoltre le nuove istruzioni da seguire per la corretta compilazione e per procedere con l’invio, in modo da ottemperare ai requisiti e alle modalità di applicazione previste dalla legge. Così facendo, si prepara contestualmente anche il via libera ai pagamenti. Questi prevedono l’accredito dei ristori collegati alla ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 1 dicembre 2021), si apre la finestra per l’invio delle domande da parte di imprese e liberi professionisti. Chi ha verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge avrà tempo fino al prossimo 28 dicembre 2021 per poter inoltrare la propria. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione e diffusione del provvedimento numero 336.196. L’ente ha anche predisposto il modello da utilizzare per inoltrare la pratica. In allegato alla documentazione diffusa ci sono inoltre le nuove istruzioni da seguire per la corretta compilazione e per procedere con l’invio, in modo da ottemperare ai requisiti e alle modalità di applicazione previste dalla legge. Così facendo, si prepara contestualmente anche il via libera ai pagamenti. Questi prevedono l’accredito dei ristori collegati alla ...

