Fisica | i due Nobel italiani Parisi e Rubbia celebrano i 100 anni di Bruno Touschek

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - A 100dalla nascita del fisico che 'visse due volte'arrivano alla Sapienza di Roma i dueper laGiorgioe Carloper aprire una tre giorni di lavori che vede al centro l'eredità lasciata danel campo dell'accelerazione di particelle. Fino a sabato 4 dicembre è in programma - fra Roma ed i laboratori di Frascati - un maxi convegno organizzato dalla Sapienza Università di Roma, dall'Istituto Nazionale diNucleare-Infn e dall'Accademia Nazionale dei Lincei dedicato al brillante fisico austriaco che ha insegnato e fatto ricerca in Italia, uno dei pionieri delle ricerche sugli acceleratori di particelle. Il calendario dei ...

A 100 anni dalla nascita del fisico che 'visse due volte' Bruno Touschek arrivano alla Sapienza di Roma i due Nobel italiani per la Fisica Giorgio Parisi e Carlo Rubbia per aprire una tre giorni di la ...